В Волгоградской области объявлена ракетная опасность вечером 2 июля

В Волгоградской области в 19:58 2 июля 2026 года объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в РСЧС по Волгоградской области.
Волгоградцам рекомендуется немедленно отключить газ, воду и электричество и проследовать в ближайшее укрытие. При его отсутствии подойдет ближайшее заглубленное помещение — подвал, погреб, подземный паркинг или метрополитен.
«Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства», — говорится в сообщении РСЧС. Ведомство также предупредило: нужно избегать открытой местности, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.
Находиться в укрытии необходимо до официальной отмены сигнала ракетной опасности. При необходимости звоните по единому номеру экстренных служб 112.
Ранее в Волгоградской области ракетная опасность объявлялась дважды за сутки.