Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области объявлена ракетная опасность вечером 2 июля

Волгоградцы получили соответствующие сообщения от РСЧС.

В Волгоградской области в 19:58 2 июля 2026 года объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в РСЧС по Волгоградской области.

Волгоградцам рекомендуется немедленно отключить газ, воду и электричество и проследовать в ближайшее укрытие. При его отсутствии подойдет ближайшее заглубленное помещение — подвал, погреб, подземный паркинг или метрополитен.

«Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства», — говорится в сообщении РСЧС. Ведомство также предупредило: нужно избегать открытой местности, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.

Находиться в укрытии необходимо до официальной отмены сигнала ракетной опасности. При необходимости звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее в Волгоградской области ракетная опасность объявлялась дважды за сутки.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше