Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу после российского удара

«Уже долго идет разговор с американской администрацией о лицензиях на производство систем Patriot. Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», — написал Зеленский.