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Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу после российского удара

Владимир Зеленский обратился к администрации президента США Дональда Трампа с требованием выдать лицензии на организацию производства систем противовоздушной обороны Patriot непосредственно на территории Украины.

Владимир Зеленский обратился к администрации президента США Дональда Трампа с требованием выдать лицензии на организацию производства систем противовоздушной обороны Patriot непосредственно на территории Украины. Свою просьбу он озвучил в личном аккаунте в Telegram после того, как российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики киевского режима.

«Уже долго идет разговор с американской администрацией о лицензиях на производство систем Patriot. Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», — написал Зеленский.

В ночь на 2 июля российская армия поразила инфраструктуру оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора в Киеве, а также ряд аэродромов ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщало Министерство обороны России.

Читайте материал: «“40 дней ада”: в Британии раскрыли план Зеленского».

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