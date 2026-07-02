Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу после российского удара

Владимир Зеленский обратился к администрации президента США Дональда Трампа с требованием выдать лицензии на организацию производства систем противовоздушной обороны Patriot непосредственно на территории Украины. Свою просьбу он озвучил в личном аккаунте в Telegram после того, как российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики киевского режима.
«Уже долго идет разговор с американской администрацией о лицензиях на производство систем Patriot. Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», — написал Зеленский.
В ночь на 2 июля российская армия поразила инфраструктуру оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора в Киеве, а также ряд аэродромов ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщало Министерство обороны России.
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