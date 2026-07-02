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Посол Беляев: Москва защитит себя, если иностранное ЯО окажется рядом с Россией

Швеция рассматривает Россию как оппонента и врага, отметил Беляев.

Если иностранное ядерное оружие (ЯО) окажется на новых территориях стран НАТО рядом с границами России, то наша страна примет все меры, чтобы защитить себя. Об этом RT заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

Дипломат отметил, что власти и военные Швеции в настоящее время рассматривают Россию как оппонента и врага. Их линия — развивать конфронтацию с Москвой, подчеркнул он.

«Никакой угрозы Швеции от России нет. И в этих условиях шведские политики и военные вынуждены развивать свои фантазии по поводу того, как Россия может угрожать Швеции», — заключил Беляев.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену Финляндией запрета на ввоз и размещение ЯО на территорию страны. Дипломат указала, что Хельсинки официально оформили готовность к своему полноценному участию в пресловутом ядерном сдерживании НАТО.

Захарова указала, что это решение Финлядии несет реальные угрозы национальной безопасности России и потребует дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера.

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