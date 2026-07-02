Посол Беляев: Москва защитит себя, если иностранное ЯО окажется рядом с Россией

Если иностранное ядерное оружие (ЯО) окажется на новых территориях стран НАТО рядом с границами России, то наша страна примет все меры, чтобы защитить себя. Об этом RT заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
Дипломат отметил, что власти и военные Швеции в настоящее время рассматривают Россию как оппонента и врага. Их линия — развивать конфронтацию с Москвой, подчеркнул он.
«Никакой угрозы Швеции от России нет. И в этих условиях шведские политики и военные вынуждены развивать свои фантазии по поводу того, как Россия может угрожать Швеции», — заключил Беляев.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену Финляндией запрета на ввоз и размещение ЯО на территорию страны. Дипломат указала, что Хельсинки официально оформили готовность к своему полноценному участию в пресловутом ядерном сдерживании НАТО.
Захарова указала, что это решение Финлядии несет реальные угрозы национальной безопасности России и потребует дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера.