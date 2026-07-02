У американских ВМС возникли проблемы с испытаниями улучшенной версии ракеты AGM-88 HARM

AGM-88 HARM были приняты на вооружение ВВС и авиации ВМС США в 1983 году. Ракеты этого типа могут поражать РЛС раннего обнаружения и наведения истребителей, непрерывного и импульсного излучения, которые работают в режимах перестройки частоты. Bloomberg пишет, что Соединенные Штаты рассматривают обновленную версию ракеты как ключевое оружие при потенциальном конфликте с Китаем.