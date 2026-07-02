Медведев: сбор биометрии выявил 65 тысяч иностранцев в розыске и с ограничениями

Медведев подчеркнул, что эксперимент доказал эффективность системы — она позволяет быстро выявлять преступников и не допускать нежелательных лиц в Россию. Без этой системы, по его словам, иностранцы въехали бы и «их ловили как тараканов по всей стране». Правовой режим эксперимента продлен до конца 2027 года, а ФСБ при участии правительства Москвы оснащает биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска.