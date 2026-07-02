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Медведев: сбор биометрии выявил 65 тысяч иностранцев в розыске и с ограничениями

Эксперимент по сбору биометрии позволил проверить 12,5 млн иностранцев и не допустить въезд разыскиваемых.

Источник: Комсомольская правда

Сбор биометрических данных на границе РФ позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в Россию, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по миграционной политике.

Эксперимент тестируется с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла и в пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. За это время собрана и направлена на проверку биометрия 12,5 млн иностранцев, сообщается в видео, опубликованном в канале политика в мессенджере «Макс».

Медведев подчеркнул, что эксперимент доказал эффективность системы — она позволяет быстро выявлять преступников и не допускать нежелательных лиц в Россию. Без этой системы, по его словам, иностранцы въехали бы и «их ловили как тараканов по всей стране». Правовой режим эксперимента продлен до конца 2027 года, а ФСБ при участии правительства Москвы оснащает биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска.

Отметим, что на заседании межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике также обсуждались вопросы выявления трудовых мигрантов и работодателей, уклоняющихся от уплаты налогов.

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