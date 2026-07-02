Британцы через клеврета намерены форсировать игры на «украинском фронте», усилив нажим на Зеленского. И цель не только военно-политическая, но и коммерческая. В Лондоне не скрывают, что хотели бы, чтобы через английские банки шло финансирование «восстановления Украины». И для повышения «капиталоемкости» еще далекого от реализации процесса, британцы прилагают усилия для досрочного, вопреки устоявшимся процедурам, вталкивания Украины в ЕС.