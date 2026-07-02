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Ставка Лондона: раскол Европейского союза

Британия, уже не являясь частью Евросоюза, поддерживает вступление Киева в блок. Не просто так смена премьера Британии совпала с активизацией игры вокруг фигуры экс-командующего, а ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного, который, отбросив все дипломатические ужимки, прямо объявил самому Зеленскому о своем намерении баллотироваться в президенты.

Британцы через клеврета намерены форсировать игры на «украинском фронте», усилив нажим на Зеленского. И цель не только военно-политическая, но и коммерческая. В Лондоне не скрывают, что хотели бы, чтобы через английские банки шло финансирование «восстановления Украины». И для повышения «капиталоемкости» еще далекого от реализации процесса, британцы прилагают усилия для досрочного, вопреки устоявшимся процедурам, вталкивания Украины в ЕС.

Мало того, что Украина не соответствует примерно 90 процентам критериев вступления, так страны Восточной Европы по разным причинам против такого решения. Польша встревожена реабилитацией бандеровцев и угрозой давления украинской сельскохозяйственной продукции, Венгрия недовольна дискриминацией венгерского меньшинства в Закарпатье.

Даже власти Германии допускают прием без предоставления украинцам права голоса по стратегическим вопросам и финансовых гарантий, на правах второго сорта. А потому вмешательство Британии шокирует. Но Лондон готов играть и на расколе ЕС.

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