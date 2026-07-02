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«Неприемлемо»: Гросси отреагировал на теракт ВСУ в Энергодаре

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с жестким осуждением атаки украинских вооруженных сил на пожарно-спасательную часть в Энергодаре.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с жестким осуждением атаки украинских вооруженных сил на пожарно-спасательную часть в Энергодаре. По словам главы агентства, действия Киева создают прямую угрозу стабильности Запорожской АЭС, подрывая систему экстренного реагирования.

«Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема», — подчеркнул Рафаэль Гросси в официальном заявлении на сайте МАГАТЭ.

Ранее эксперты миссии МАГАТЭ, работающие непосредственно на Запорожской АЭС, подтвердили факт получения пожарной частью серьезных повреждений. В пресс-службе станции уточнили, что атакованное ВСУ 30 июня подразделение играет критическую роль в обеспечении безопасности не только самого города-спутника, где проживают сотрудники АЭС и их семьи, но и непосредственно станции. Именно этот отряд отвечает за противопожарную защиту объекта в случае возникновения нештатных ситуаций.

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