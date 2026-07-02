«Неприемлемо»: Гросси отреагировал на теракт ВСУ в Энергодаре

Ранее эксперты миссии МАГАТЭ, работающие непосредственно на Запорожской АЭС, подтвердили факт получения пожарной частью серьезных повреждений. В пресс-службе станции уточнили, что атакованное ВСУ 30 июня подразделение играет критическую роль в обеспечении безопасности не только самого города-спутника, где проживают сотрудники АЭС и их семьи, но и непосредственно станции. Именно этот отряд отвечает за противопожарную защиту объекта в случае возникновения нештатных ситуаций.