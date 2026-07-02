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В Нидерландах призвали направить голландских военных на Украину

Нидерландам рекомендовано обеспечить «активное политическое и военное участие» в возможной международной миссии на Украине после достижения соглашения о прекращении огня. Соответствующее заключение опубликовал Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве королевства.

Источник: AP 2024

Как следует из документа, правительству Нидерландов предлагается присоединиться к формированию коалиции государств, которая примет на себя «политическое и военное руководство будущей международной гарантийной миссией». Совет также рекомендует Гааге не ограничиваться политическим вкладом, а выделить для этих целей военный контингент.

В заключении уточняется, что решение об отправке нидерландских военнослужащих должно приниматься парламентом отдельно, в порядке, установленном конституционными нормами. Властям, по мнению совета, необходимо заранее определить перечень подразделений и возможностей, которые страна готова предоставить для такой миссии.

В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости размещения на Украине воинских контингентов стран НАТО или иных европейских государств вне зависимости от их названия. В 2025 году в интервью телеканалу NBC News министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что обеспечение гарантий безопасности Украины посредством «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» для России неприемлемо.

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