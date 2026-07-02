В Нидерландах призвали направить голландских военных на Украину

Как следует из документа, правительству Нидерландов предлагается присоединиться к формированию коалиции государств, которая примет на себя «политическое и военное руководство будущей международной гарантийной миссией». Совет также рекомендует Гааге не ограничиваться политическим вкладом, а выделить для этих целей военный контингент.
В заключении уточняется, что решение об отправке нидерландских военнослужащих должно приниматься парламентом отдельно, в порядке, установленном конституционными нормами. Властям, по мнению совета, необходимо заранее определить перечень подразделений и возможностей, которые страна готова предоставить для такой миссии.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости размещения на Украине воинских контингентов стран НАТО или иных европейских государств вне зависимости от их названия. В 2025 году в интервью телеканалу NBC News министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что обеспечение гарантий безопасности Украины посредством «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» для России неприемлемо.