При ударе дрона по автобусу в ЛНР пострадали 12 человек

В Лисичанске в ЛНР при ударе беспилотника по городскому автобусу пострадали 12 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Всех пострадавших госпитализировали.
«В то время, когда люди возвращались домой с работы, [ВСУ] атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.
Помимо этого, атаке подверглись грузовые автомобили в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Одного человека госпитализировали с ранением.
ЛНР регулярно подвергается налетам дронов.
27 июня беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Ранения получили четыре человека: троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».