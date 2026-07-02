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При ударе дрона по автобусу в ЛНР пострадали 12 человек

В Лисичанске в ЛНР при ударе беспилотника по городскому автобусу пострадали 12 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Источник: РБК

В Лисичанске в ЛНР при ударе беспилотника по городскому автобусу пострадали 12 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Всех пострадавших госпитализировали.

«В то время, когда люди возвращались домой с работы, [ВСУ] атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, атаке подверглись грузовые автомобили в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Одного человека госпитализировали с ранением.

ЛНР регулярно подвергается налетам дронов.

27 июня беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Ранения получили четыре человека: троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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