Медведев потребовал жёстких мер к родителям детей-мигрантов, игнорирующих школы

Ранее Life.ru писал, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который перевернёт жизнь трудовых мигрантов в России. Детям мигрантов после 18 лет придётся либо легализоваться, либо уехать в течение 30 дней. Просто быть на иждивении работающего родителя больше нельзя. Налоговики будут следить за доходами иностранцев — если он ниже прожиточного минимума, патент не продлят, а ВНЖ могут аннулировать.