Фигурант дела о теракте заявил о передаче флешки Украине через Грузию

Осужденный по делу о подготовке теракта на территории воинской части в Туле заявил, что по просьбе одного из подельников передал флешку с видеозаписями военных объектов в украинское посольство в Грузии. Об этом он рассказал на видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ и опубликованном ТАСС.
По словам осужденного, соучастник искал контакты с украинской разведкой для сотрудничества, и предложил ему присоединиться. Сначала он отказался, однако позже согласился. После этого, как утверждает фигурант, ему передали флешку с записями военных объектов в Тульской области и попросили отвезти ее в украинское посольство в Грузии, что он и сделал.
«Он (подельник. — РБК) снял какие-то военные объекты в Тульской области, передал мне флешку и попросил отвезти ее в украинское посольство в Грузии. Что я и сделал», — сказал фигурант дела на видео.
2 июля, приговор трем россиянам, осужденным за подготовку теракта на территории воинской части в Туле по заданию военной разведки Украины, вступил в законную силу. Ранее они получили от 17 до 22 лет лишения свободы, а также штрафы в размере от 1,3 млн до 1,5 млн руб.
По данным ФСБ, они планировали совершить теракт и в феврале 2025 года прибыли в Орловскую область, чтобы забрать из тайника более 1 кг взрывчатки и два электродетонатора. После задержания о осужденных также изъяли автомат Калашникова (АКС-74У), пистолет (ПБ 6П9), 5 единиц гражданского огнестрельного оружия, 153 патрона различного калибра.
Суд признал их виновными в государственной измене (ст. 275 УК), покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК), участие в террористическом сообществе и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.4 УК и ч. 2 ст. 205.5 УК), незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 и ч. 4 ст. 222.1).
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