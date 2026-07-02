Фигурант дела о теракте заявил о передаче флешки Украине через Грузию

По словам осужденного, соучастник искал контакты с украинской разведкой для сотрудничества, и предложил ему присоединиться. Сначала он отказался, однако позже согласился. После этого, как утверждает фигурант, ему передали флешку с записями военных объектов в Тульской области и попросили отвезти ее в украинское посольство в Грузии, что он и сделал.