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Средства ПВО сбили 100 украинских дронов за 12 часов

Боевики ВСУ пытались атаковать объекты в России.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО за 12 часов нейтрализовали 100 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской и Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили 11 авиационных бомб и 631 украинский беспилотник.

1 июля силы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами России в течение 12 часов.

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