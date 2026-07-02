Средства ПВО сбили 100 украинских дронов за 12 часов

Российские системы ПВО за 12 часов нейтрализовали 100 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили 11 авиационных бомб и 631 украинский беспилотник.
1 июля силы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами России в течение 12 часов.
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