Шесть человек погибли при взрыве в кафе в центре Дамаска

С того момента в столице произошло несколько терактов, самый крупный из них — 22 июня 2025 года. Тогда двое мужчин расстреляли прихожан греческой православной церкви. 25 человек погибли, ранения получили 63 человека. В МВД Сирии заявили, что смертник был связан с «Исламским государством» (признано в РФ террористическим и запрещено).