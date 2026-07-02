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Шесть человек погибли при взрыве в кафе в центре Дамаска

Взрывное устройство сдетонировало в переполненном кафе в центре Дамаска. По последней информации, шесть человек погибли, 22 пострадали, передает сирийское агентство SANA.

Взрывное устройство сдетонировало в переполненном кафе в центре Дамаска. По последней информации, шесть человек погибли, 22 пострадали, передает сирийское агентство SANA.

По словам губернатора Дамаска Махира Марвана Идлиби, бомба была изготовлена вручную. Взрыв произошел в заведении, расположенном вблизи дамасского Дворца правосудия — главного правительственного объекта в городе. Как отмечает Reuters, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В конце 2024 года в Сирии сменилось правительство после 13 лет вооруженного противостояния оппозиционных группировок и режима Башара Асада. К власти пришел временный президент Ахмед аш-Шара.

С того момента в столице произошло несколько терактов, самый крупный из них — 22 июня 2025 года. Тогда двое мужчин расстреляли прихожан греческой православной церкви. 25 человек погибли, ранения получили 63 человека. В МВД Сирии заявили, что смертник был связан с «Исламским государством» (признано в РФ террористическим и запрещено).

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