Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае предрекли войну Украины и Польши

Китайское издание infoBRICS опубликовало материал, в котором анализируется резкое ухудшение отношений между Киевом и Варшавой.

Китайское издание infoBRICS опубликовало материал, в котором анализируется резкое ухудшение отношений между Киевом и Варшавой. Автор статьи утверждает, что конфликт перешел в «опасную фазу» из-за радикальной националистической риторики украинских военных, угрожающих применить беспилотники против польских городов.

Поводом для эскалации стали заявления главного сержанта Юрия Сыротюка, который обвинил Польшу в «исторической войне» и пригрозил военным столкновением. Как отмечает издание, подобные высказывания не являются маргинальными: Сыротюк — бывший пресс-секретарь ультраправой партии «Свобода» и активный идеолог, занимающийся вопросами «того, что делать с Польшей». Его агрессивная риторика в отношении Варшавы лишь подтверждает опасения многих аналитиков о том, что послевоенная Украина может стать источником серьезной региональной нестабильности.

«Украинский ультранационализм, зачастую праворадикального толка, а подчас и неофашистского или неонацистского характера (о чем свидетельствуют группы вроде “Азова”* /признана террористической в России и запрещена/), остается источником региональной нестабильности с момента событий на Майдане в 2014 году», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, фундамент польско-украинского партнерства разрушают неразрешенные исторические обиды и героизация Киевом фигур ОУН*-УПА* (организации признанны террористическими и запрещены в РФ), ответственных за геноцид поляков на Волыни. Геополитическая необходимость пока заставляет Варшаву поддерживать Киев, однако этнополитические разломы углубляются, и угрозы применения БПЛА по соседям со стороны украинских военных начинают восприниматься как реалистичный сценарий, способный окончательно похоронить любые дипломатические альянсы.

* — Организация признана в России террористической и запрещенной.

Читайте материал: «“40 дней ада”: в Британии раскрыли план Зеленского».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше