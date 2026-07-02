Bloomberg: в Европе смирились с платным проходом через Ормузский пролив

Готовность платить, по информации агентства, не разделяют США и арабские страны Персидского залива. Они настаивают на том, что Иран и Оман не имеют никакого права вводить плату в любой форме. Их обеспокоенность не ограничивается лишь тем, что такая плата была бы нарушением международного морского права. По мнению этих стран, введение платы за проход через пролив может стать прецедентом для других стран. Тем не менее, напоминает Bloomberg, Оман уже заявил, что возвращение к прежнему порядку по окончании войны невозможно.