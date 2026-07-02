Задержанный во Франции танкер Tagor покинул стоянку

Суд во Франции снял арест с задержанного в начале июня танкера Tagor, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру французского Бреста. Согласно трекинговому сервису Vesselfinder, около 18:30 мск танкер начал движение от берегов Франции.
Владельца судна сегодня оштрафовали на €1 млн за отсутствие флага и несоблюдение требований представителей власти. Он признал вину, благодаря чему судну разрешили покинуть французские территориальные воды.
Французские ВМС задержали Tagor 31 мая. Власти страны назвали его частью российского теневого флота. Капитан танкера — россиянин; судно шло из Мурманска.
О том, как Запад охотится на «теневой флот» в нейтральных водах, читайте в материале «Ъ».