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Пасечник: 12 человек пострадали при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске ЛНР

В Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городскому автобусу. В результате случившегося ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городскому автобусу. В результате случившегося ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он добавил, что информацию о пострадавших в Лисичанске еще уточняют.

— В Перевальском муниципальном округе и Первомайске вражеские БПЛА ударили по гражданским грузовым автомобилям. Ранен один человек, он госпитализирован в медицинское учреждение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! — заявил Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что следователи СУ СК по региону фиксируют последствия атак ВСУ, передает его канал в мессенджере МАКС.

2 июля в Злынковском районе Брянской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, который следовал из Минска в Анапу. По словам врио главы региона Егора Ковальчука, в результате случившегося два водителя транспорта получили осколочные ранения. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уточнил, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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