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В Рязанской области сбили БПЛА

В Рязанской области был сбит один БПЛА, сказал руководитель субъекта Павел Малков.

В Рязанской области был сбит один БПЛА, сказал руководитель субъекта Павел Малков.

Пострадавших и повреждений нет, заявил Малков в мессенджере.

Минобороны России заявило, что в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени количество сбитых БПЛА составило 100. Помимо Рязанской области были перечислены 12 других субъектов.

Чаще всего за 12 часов дроны атаковали Курскую и Белгородскую области.

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