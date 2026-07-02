В Рязанской области сбили БПЛА

В Рязанской области был сбит один БПЛА, сказал руководитель субъекта Павел Малков.
Пострадавших и повреждений нет, заявил Малков в мессенджере.
Минобороны России заявило, что в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени количество сбитых БПЛА составило 100. Помимо Рязанской области были перечислены 12 других субъектов.
Чаще всего за 12 часов дроны атаковали Курскую и Белгородскую области.
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