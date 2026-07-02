Европа и Канада выложат рекордные 250 млрд на гонку вооружений

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о масштабном наращивании военных расходов стран-участниц альянса. По его словам, в ближайшие два года Канада и европейские государства направят дополнительные 250 миллиардов долларов на нужды обороны, что свидетельствует о существенном ускорении милитаризации блока.
«Европейцы усиливаются ошеломляющими темпами, поэтому в течение двух лет мы увидим от Канады и Европы дополнительные расходы на оборонные нужды в размере $250 млрд», — сообщил Марк Рютте в интервью газете The Wall Street Journal.
Генсек НАТО подчеркнул, что предстоящий саммит альянса, который пройдет в Анкаре 7−8 июля, станет площадкой для проверки исполнения обязательств, взятых на себя участниками блока годом ранее. Если прошлая встреча в Гааге была посвящена декларациям и обещаниям, то нынешняя повестка сфокусирована исключительно на практической реализации планов: увеличении производственных мощностей оборонной промышленности и расширении объемов поддержки Украины.