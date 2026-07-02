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Набиуллина указала на потенциал международных платежей в цифровых рублях

Многие центральные банки различных стран собираются вводить или вводят цифровые валюты, заявила глава ЦБ РФ.

Источник: Аргументы и факты

Банк России видит потенциал для международных платежей в цифровых рублях и ведет переговоры с партнерами, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса ЦБ РФ.

«Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами такие переговоры, консультации, как использовать», — сказала она в интервью для «Вестей».

По словам Набиуллиной, многие центральные банки различных стран собираются вводить, а некоторые уже вводят цифровые валюты центральных банков.

«Поэтому мы здесь не уникальны никоим образом», — добавила она.

Ранее Набиуллина на конгрессе заявила, что признаки переохлаждения российской экономики отсутствуют. Имеются структурные проблемы в некоторых отраслях и неравномерность, где-то превалирует предложение, однако недостаточно спроса, приводит ее слова «360».

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