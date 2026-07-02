Набиуллина указала на потенциал международных платежей в цифровых рублях

Банк России видит потенциал для международных платежей в цифровых рублях и ведет переговоры с партнерами, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса ЦБ РФ.
«Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами такие переговоры, консультации, как использовать», — сказала она в интервью для «Вестей».
По словам Набиуллиной, многие центральные банки различных стран собираются вводить, а некоторые уже вводят цифровые валюты центральных банков.
«Поэтому мы здесь не уникальны никоим образом», — добавила она.
Ранее Набиуллина на конгрессе заявила, что признаки переохлаждения российской экономики отсутствуют. Имеются структурные проблемы в некоторых отраслях и неравномерность, где-то превалирует предложение, однако недостаточно спроса, приводит ее слова «360».