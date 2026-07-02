Фидан: Эрдоган регулярно консультируется с Путиным по региональным темам

Как писал сайт KP.RU, 15 июня МИД Турции заявил, что Фидан рассчитывает, что в ходе его визита в Москву глава ведомства встретится с президентом России Владимиром Путиным. Министерство уточнило, что в ходе визита в Москву планируется, что Фидан пообщается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами, а также будет принят главой государства.