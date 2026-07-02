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Фидан: Эрдоган регулярно консультируется с Путиным по региональным темам

Диалог между Эрдоганом и Путиным остается важным каналом для обсуждения региональной безопасности, отметил Фидан.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган регулярно проводит консультации с российским лидером Владимиром Путиным по региональным темам.

«Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы», — сказал дипломат.

Министр отметил, что диалог между двумя лидерами остается важным каналом для обсуждения региональной безопасности и поиска дипломатических решений по наиболее чувствительным международным вопросам.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня МИД Турции заявил, что Фидан рассчитывает, что в ходе его визита в Москву глава ведомства встретится с президентом России Владимиром Путиным. Министерство уточнило, что в ходе визита в Москву планируется, что Фидан пообщается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами, а также будет принят главой государства.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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