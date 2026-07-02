Собеседник уверен, что политическое руководство Прибалтики действует по внешней указке и стремится официально оформить свою территорию как плацдарм НАТО. При этом оно совершенно не задумывается о географических особенностях региона в виде узкой полосы вдоль Балтийского моря. Власти Литвы создают уязвимость для военных подразделений альянса, находящихся на территории республики.