Инициатива литовских властей по отмене запрета на размещение ядерного оружия на территории Литвы свидетельствует об их недальновидности и оторванности от реальности. Такое мнение эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко высказал в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Собеседник уверен, что политическое руководство Прибалтики действует по внешней указке и стремится официально оформить свою территорию как плацдарм НАТО. При этом оно совершенно не задумывается о географических особенностях региона в виде узкой полосы вдоль Балтийского моря. Власти Литвы создают уязвимость для военных подразделений альянса, находящихся на территории республики.
Оленченко уверен, что подобные решения совершенно не учитывают настроения местного населения, которые сильно различаются в зависимости от географии республики.
По словам эксперта, стремление Вильнюса стать антироссийским плацдармом может найти горячую поддержку у некоторых европейских стран, в первую очередь у Франции. Французский президент Эмманюэль Макрон активно продвигает идею ядерного зонтика над Европой и уже провел совместные с Литвой и Польшей учения вдоль границ с Калининградом под предлогом защиты собственных каналов.
Сама инициатива по отмене запрета на размещение оружия массового поражения принадлежит главе литовского оборонного ведомства Робертасу Каунасу. Ранее он обратил внимание на то, что республика остается единственной страной НАТО с подобным конституционным ограничением, и призвал пересмотреть документ для полного использования потенциала альянса.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что практически все главы парламентских фракций Литвы сошлись во мнении, что конституционная норма, запрещающая размещение ядерного оружия, утратила актуальность и подлежит исключению.