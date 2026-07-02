Мема убежден, что последствия этого курса оказались для страны разрушительными. Он подчеркнул, что отказ от самостоятельной внешней политики в пользу Североатлантического альянса не принес ничего, кроме закрытых границ и роста напряженности. По его мнению, единственным способом вернуть страну на путь нормального развития и восстановить партнерские отношения с соседями является выход Финляндии из НАТО.