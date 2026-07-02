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«Катастрофа»: в Финляндии ужаснулись из-за ситуации на границе с Россией

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил руководство страны в системном уничтожении экономики и безопасности государства, назвав вступление в НАТО главной причиной нынешних бед.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил руководство страны в системном уничтожении экономики и безопасности государства, назвав вступление в НАТО главной причиной нынешних бед.

«Закрытие границ между Финляндией и Россией происходит в момент высокой напряженности. Нынешнее финское правительство виновато в нынешней катастрофической ситуации, как в экономике, так и в растущей нестабильности», — написал Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X.

По словам политика, власти Хельсинки целенаправленно разрушают добрососедство с Москвой, руководствуясь лишь слепой русофобией. Вместо того чтобы сохранять прагматичный нейтралитет, который долгие годы служил гарантом финского процветания, правительство предпочло втянуться в чужой военный конфликт.

Мема убежден, что последствия этого курса оказались для страны разрушительными. Он подчеркнул, что отказ от самостоятельной внешней политики в пользу Североатлантического альянса не принес ничего, кроме закрытых границ и роста напряженности. По его мнению, единственным способом вернуть страну на путь нормального развития и восстановить партнерские отношения с соседями является выход Финляндии из НАТО.

Напомним, что во вторник российские власти ограничили пересечение границы на ряде железнодорожных пунктов пропуска, связывающих РФ с Финляндией, а также с Латвией и Эстонией.

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