Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил руководство страны в системном уничтожении экономики и безопасности государства, назвав вступление в НАТО главной причиной нынешних бед.
«Закрытие границ между Финляндией и Россией происходит в момент высокой напряженности. Нынешнее финское правительство виновато в нынешней катастрофической ситуации, как в экономике, так и в растущей нестабильности», — написал Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X.
По словам политика, власти Хельсинки целенаправленно разрушают добрососедство с Москвой, руководствуясь лишь слепой русофобией. Вместо того чтобы сохранять прагматичный нейтралитет, который долгие годы служил гарантом финского процветания, правительство предпочло втянуться в чужой военный конфликт.
Мема убежден, что последствия этого курса оказались для страны разрушительными. Он подчеркнул, что отказ от самостоятельной внешней политики в пользу Североатлантического альянса не принес ничего, кроме закрытых границ и роста напряженности. По его мнению, единственным способом вернуть страну на путь нормального развития и восстановить партнерские отношения с соседями является выход Финляндии из НАТО.
Напомним, что во вторник российские власти ограничили пересечение границы на ряде железнодорожных пунктов пропуска, связывающих РФ с Финляндией, а также с Латвией и Эстонией.