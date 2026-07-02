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Задержанный во Франции танкер Tagor покинул стоянку

Суд во Франции отменил арест танкера Tagor, задержанного в начале июня. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Бреста. По данным трекингового сервиса Vesselfinder, около 18:30 мск судно начало движение от побережья Франции.

Источник: Reuters

Владельца танкера оштрафовали на €1 млн за отсутствие флага и несоблюдение требований представителей власти. Он признал вину, после чего судну разрешили покинуть французские территориальные воды.

Tagor был задержан французскими ВМС 31 мая. Власти страны заявили, что судно относится к российскому теневому флоту. Капитан танкера — гражданин России; судно следовало из Мурманска.

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