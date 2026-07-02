Задержанный во Франции танкер Tagor покинул стоянку

Владельца танкера оштрафовали на €1 млн за отсутствие флага и несоблюдение требований представителей власти. Он признал вину, после чего судну разрешили покинуть французские территориальные воды.
Tagor был задержан французскими ВМС 31 мая. Власти страны заявили, что судно относится к российскому теневому флоту. Капитан танкера — гражданин России; судно следовало из Мурманска.
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