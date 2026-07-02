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Фидан: Эрдоган находится в постоянном контакте с Путиным

В МИД Турции заявили о постоянных контактах Путина и Эрдогана.

Источник: Аргументы и факты

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган находится в постоянном контакте со своим российским коллегой Владимиром Путиным по актуальным региональным вопросам. Об этом в интервью телеканалу CNN Türk заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

«Путин и Эрдоган регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине», — подчеркнул дипломат.

По словам главы турецкого МИД, диалог между президентами Турции и России является важным каналом для обсуждения региональной безопасности и поиска путей решения чувствительных международных вопросов дипломатическим путем.

Ранее Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей.

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