Фидан: Эрдоган находится в постоянном контакте с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган находится в постоянном контакте со своим российским коллегой Владимиром Путиным по актуальным региональным вопросам. Об этом в интервью телеканалу CNN Türk заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
«Путин и Эрдоган регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине», — подчеркнул дипломат.
По словам главы турецкого МИД, диалог между президентами Турции и России является важным каналом для обсуждения региональной безопасности и поиска путей решения чувствительных международных вопросов дипломатическим путем.
Ранее Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей.
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