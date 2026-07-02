В Николаевской области Украины получила повреждения АЗС

АЗС в Николаевской области Украины получила повреждения, заявил глава областной администрации Виталий Ким.
Заявление было опубликовано в мессенджере Кима и стало вторым за день.
Каких-либо подробностей о повреждениях не приводится.
Утром Минобороны России заявляло, что российские военные поразили логистический центр, который использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения БПЛА, вблизи Снигиревки Николаевской области.
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