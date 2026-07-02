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Мема заявил, что Финляндия заняла сторону в украинском конфликте

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» отметил, что его страна в последние годы проводила ужасную политику в отношении России.

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Финляндия решила занять одну из сторон в украинском конфликте, к которому не имеет никакого отношения, вместо поддержания нормальных контактов с РФ. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«В последние годы Финляндия проводила ужасную политику в отношении России, причем без всякой причины, кроме русофобии. Вместо того чтобы поддерживать нормальные отношения, Финляндия решила принять чью-либо сторону в конфликте, к которому не имела никакого отношения, а затем проводила агрессивную политику», — написал политик в Х.

Он отметил, что вступление в НАТО приводит страну к «ужасным последствиям», а решение России закрыть пограничные пункты с Финляндией приведет к дальнейшему ухудшению состояния финской экономики.

«Чтобы восстановить нормальные отношения, Финляндия должна выйти из членства в НАТО, которое не принесло ничего, кроме проблем», — подчеркнул Мема.

Ранее правительство России своим распоряжением закрыло несколько железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу РФ с Латвией, Финляндией и Эстонией, в том числе «Санкт-Петербург — Финляндский» и «Выборг». МИД РФ было поручено уведомить Ригу, Таллин и Хельсинки о принятом Москвой с 1 июля решении.

Протяженность общей границы Финляндии и России превышает 1,3 тыс. км. 4 апреля 2024 года страна официально присоединилась к блоку НАТО, став его 31-м членом и отказавшись от своего нейтрального статуса, который опирался на широкую поддержку в обществе.

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