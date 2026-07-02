«В последние годы Финляндия проводила ужасную политику в отношении России, причем без всякой причины, кроме русофобии. Вместо того чтобы поддерживать нормальные отношения, Финляндия решила принять чью-либо сторону в конфликте, к которому не имела никакого отношения, а затем проводила агрессивную политику», — написал политик в Х.