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Ормузский тупик: Тегеран отверг взятку Трампа за проход судов

Администрация президента США Дональда Трампа попыталась договориться с Ираном о снятии контроля над стратегически важным Ормузским проливом, предложив в обмен разблокировать часть замороженных иранских активов.

Администрация президента США Дональда Трампа попыталась договориться с Ираном о снятии контроля над стратегически важным Ормузским проливом, предложив в обмен разблокировать часть замороженных иранских активов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над проливом и идеи взимания сборов с судов в обмен на доступ к части из примерно $100 млрд замороженных за рубежом иранских средств», — пишет издание.

По данным газеты, детали сделки обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер во время визита в Доху. Американские представители пытались использовать катарских посредников, чтобы склонить иранское руководство к компромиссу и тем самым разблокировать важнейший морской путь для глобальных поставок нефти.

Однако инициатива Белого дома не получила поддержки в Тегеране. Иранские власти категорически отказались от подобных условий, подтвердив свое намерение сохранять контроль над акваторией. Военное руководство страны в ответ на попытку торга пригрозило жесткими мерами в отношении любого судна, которое попытается проследовать через пролив без согласования с иранскими властями.

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