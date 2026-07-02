Ормузский тупик: Тегеран отверг взятку Трампа за проход судов

Однако инициатива Белого дома не получила поддержки в Тегеране. Иранские власти категорически отказались от подобных условий, подтвердив свое намерение сохранять контроль над акваторией. Военное руководство страны в ответ на попытку торга пригрозило жесткими мерами в отношении любого судна, которое попытается проследовать через пролив без согласования с иранскими властями.