Фидан: Турции важно узнать лично от Путина позицию РФ по внешней политике

«Мои контакты с господином Путиным стоит рассматривать как диалог между ним и нашим президентом Тайипом Эрдоганом. Я передаю Путину послания от него и возвращаюсь с ответами и комментариями. Что касается тем, то важный вопрос — это актуальное положение в российско-украинском конфликте. Потому что, когда я приезжал в РФ в мае прошлого года, мы подробно обсуждали это. Путин тогда представил свое видение. После этого мы много говорили об этом с посредниками и переговорщиками. И теперь нам нужно было снова услышать это лично от господина Путина, узнать его позицию», — сказал он в эфире телеканала CNN T? rk.