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Фидан: Турции важно узнать лично от Путина позицию РФ по внешней политике

Глава турецкого МИД отметил, что его контакты с президентом России стоит рассматривать как диалог между ним и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что руководству его страны важно лично от президента России Владимира Путина узнать о его видении в отношении региональных вопросов и некоторых внешнеполитических тем.

«Мои контакты с господином Путиным стоит рассматривать как диалог между ним и нашим президентом Тайипом Эрдоганом. Я передаю Путину послания от него и возвращаюсь с ответами и комментариями. Что касается тем, то важный вопрос — это актуальное положение в российско-украинском конфликте. Потому что, когда я приезжал в РФ в мае прошлого года, мы подробно обсуждали это. Путин тогда представил свое видение. После этого мы много говорили об этом с посредниками и переговорщиками. И теперь нам нужно было снова услышать это лично от господина Путина, узнать его позицию», — сказал он в эфире телеканала CNN T? rk.

Помимо этого, как указал Фидан, турецкой стороне важно понять позицию РФ по «продолжающемуся мирному процессу на Кавказе». «Этот вопрос важен для нас. Важна их позиция и мнения по Палестине, Газе, Ливану и Сирии. А у нас, откровенно говоря, есть интересы в этих регионах. И согласно нашей собственной политической позиции, позиции господина Путина при принятии решений по ряду вопросов имеют важное значение», — сказал Фидан.

Отвечая на вопрос о позиции Путина в контексте украинского конфликта, турецкий министр сообщил, что российский лидер придерживается договоренностей, достигнутых с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года. «Касательно мирного процесса [по Украине] Путин открыто сказал, что придерживается договоренностей, достигнутых с Трампом на Аляске», — сказал он.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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