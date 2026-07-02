Медведев предупредил, что Финляндия попала в список ядерных целей России

Финляндия после снятия запрета на размещение ядерного оружия попала в перечень ядерных целей России, заявил в англоязычном твиттер-аккаунте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Радуйся, Финляндия, ты достигла наивысшего уровня безопасности!», — добавил он.
1 июля в Финляндии вступили в силу поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Ранее финские парламентарии большинством голосов (125 против 61) приняли, а 26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил соответствующие поправки.
В марте Стубб отмечал, что Финляндия по-прежнему привержена ядерному разоружению, но сохраняет за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. В то же время он отметил, что страна не нуждается в ядерном оружии в мирное время.
Когда инициатива находилась на этапе обсуждения, Кремль оценивал ее как конфронтацию. «Причем конфронтация в таком, в концентрированном выражении», — отметил представитель российского президента Дмитрий Песков. Размещение ядерного оружия на территории Финляндии будет расценено Кремлем как прямая угроза, на которую Москва будет вынуждена принять ответные меры, предупредил он.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Хельсинки готов к возможной реакции Москвы на планы изменить законодательство Финляндии, регулирующее ввоз ядерного оружия. «Мы к этому абсолютно готовы», — говорил он.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».