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Фидан сказал, какую страну считает неостановимой суперсилой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Китай является неостановимой суперсилой.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Китай является неостановимой суперсилой.

Фидан сказал, что политикам следует исходить из данного факта и «учитывать новую реальность», выстраивая отношения.

Турецкий министр сказал, что игнорировать стремительный рост экономического, технологического и военного потенциала Китая становится невозможно.

Хакан Фидан поразмышлял о роли Китая в интервью CNN Turk.

Читайте материал «FT заявило, что Европа стремится использовать оборонный потенциал Турции».

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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