Фидан сказал, какую страну считает неостановимой суперсилой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Китай является неостановимой суперсилой.
Фидан сказал, что политикам следует исходить из данного факта и «учитывать новую реальность», выстраивая отношения.
Турецкий министр сказал, что игнорировать стремительный рост экономического, технологического и военного потенциала Китая становится невозможно.
Хакан Фидан поразмышлял о роли Китая в интервью CNN Turk.
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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.Читать дальше