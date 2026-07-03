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Лукашенко завершает поездку в Азию и возвращается в Минск

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко завершает свое большое азиатское турне и возвращается на родину, сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого» в четверг.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«Первый летит домой», — говорится в сообщении.

Отмечено, что рабочая программа визита президента Беларуси в Мьянме завершена. Эта страна стала последней, где Лукашенко побывал в рамках турне с визитом. Сегодня состоялись его переговоры с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном.

До Мьянмы глава белорусского государства нанес визиты в Индонезию, где он провел встречу со своим индонезийским коллегой Мин Аун Хлайном, и в Китай — там прошли переговоры Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай стал первой точкой большого азиатского турне президента Беларуси после его рабочей встречи с главой российского государства Владимиром Путиным на Валдае.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отмечала, что всего в рамках большой азиатской командировки Лукашенко предстояло пролететь около 25 тысяч километров.

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