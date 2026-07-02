Медведев: Финляндия попала на карту целей для ядерного оружия РФ

Напомним, с 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки, снимающие запрет на ввоз, производство и хранение ядерного оружия, которые 26 июня утвердил президент Александр Стубб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение не останется без ответа, а правительство РФ временно закрыло несколько КПП на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией.