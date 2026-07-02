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Медведев: Финляндия попала на карту целей для ядерного оружия РФ

Зампред Совбеза РФ заявил, что снятие запрета на ввоз и хранение ядерных боезарядов в Финляндии не останется без ответа.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Финляндию, что снятие запрета на ввоз ядерных боезарядов в страну может повлечь жесткий ответ Москвы. Соответствующее заявление он опубликовал 2 июля в соцсети Х.

«Финляндия после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия попадет на карту целей для российского ядерного оружия», — сказал российский политик.

Напомним, с 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки, снимающие запрет на ввоз, производство и хранение ядерного оружия, которые 26 июня утвердил президент Александр Стубб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение не останется без ответа, а правительство РФ временно закрыло несколько КПП на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией.

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