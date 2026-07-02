Медведев: Финляндия попала на карту целей для ядерного оружия РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Финляндию, что снятие запрета на ввоз ядерных боезарядов в страну может повлечь жесткий ответ Москвы. Соответствующее заявление он опубликовал 2 июля в соцсети Х.
«Финляндия после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия попадет на карту целей для российского ядерного оружия», — сказал российский политик.
Напомним, с 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки, снимающие запрет на ввоз, производство и хранение ядерного оружия, которые 26 июня утвердил президент Александр Стубб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение не останется без ответа, а правительство РФ временно закрыло несколько КПП на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией.