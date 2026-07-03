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Казахстан запускает новый государственный институт: что известно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым образовано государственное учреждение «Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі».

Источник: Деловой Казахстан

Документ также предусматривает утверждение положения и структуры нового органа, а также отмену ряда ранее действовавших указов, связанных с Ассамблеей народа Казахстана, передает DKNews.kz.

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Что предусматривает указ

В Казахстане создается государственное учреждение «Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі», которое будет обеспечивать деятельность нового института.

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Одновременно указом утверждены:

  • Положение о Секретариате.

  • Структура Секретариата.

  • Изменения и дополнения в отдельные указы Президента.

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Правительству поручено принять необходимые меры для реализации указа.

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Какие документы утратили силу

Документом признаются утратившими силу два президентских указа:

  • от 27 декабря 2024 года № 747 «Об утверждении Положения об Ассамблее народа Казахстана».

  • от 29 декабря 2025 года № 1144 «Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года “Единство в многообразии”».

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Таким образом, прежняя нормативная база, регулирующая деятельность Ассамблеи народа Казахстана, заменяется новой системой регулирования, связанной с Қазақстан Халық Кеңесі.

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Какие поручения получили госорганы

  • Управлению делами Президента совместно с Министерством финансов поручено обеспечить выделение помещения для размещения руководства Қазақстан Халық Кеңесі и его Секретариата.

  • Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента.

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Когда документ вступает в силу

Основная часть указа вводится в действие со дня его подписания — 2 июля 2026 года.

Отдельные положения, касающиеся изменений и дополнений, начнут действовать после формирования Аппарата Курултая Республики Казахстан.

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Почему это важно

Подписанный указ запускает создание организационной инфраструктуры Қазақстан Халық Кеңесі, что означает переход к новой модели институционального сопровождения государственной политики в сфере общественного согласия и взаимодействия с гражданским обществом.