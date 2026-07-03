Казахстан запускает новый государственный институт: что известно

Документ также предусматривает утверждение положения и структуры нового органа, а также отмену ряда ранее действовавших указов, связанных с Ассамблеей народа Казахстана, передает DKNews.kz.
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Что предусматривает указ
В Казахстане создается государственное учреждение «Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі», которое будет обеспечивать деятельность нового института.
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Одновременно указом утверждены:
Положение о Секретариате.
Структура Секретариата.
Изменения и дополнения в отдельные указы Президента.
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Правительству поручено принять необходимые меры для реализации указа.
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Какие документы утратили силу
Документом признаются утратившими силу два президентских указа:
от 27 декабря 2024 года № 747 «Об утверждении Положения об Ассамблее народа Казахстана».
от 29 декабря 2025 года № 1144 «Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года “Единство в многообразии”».
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Таким образом, прежняя нормативная база, регулирующая деятельность Ассамблеи народа Казахстана, заменяется новой системой регулирования, связанной с Қазақстан Халық Кеңесі.
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Какие поручения получили госорганы
Управлению делами Президента совместно с Министерством финансов поручено обеспечить выделение помещения для размещения руководства Қазақстан Халық Кеңесі и его Секретариата.
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента.
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Когда документ вступает в силу
Основная часть указа вводится в действие со дня его подписания — 2 июля 2026 года.
Отдельные положения, касающиеся изменений и дополнений, начнут действовать после формирования Аппарата Курултая Республики Казахстан.
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Почему это важно
Подписанный указ запускает создание организационной инфраструктуры Қазақстан Халық Кеңесі, что означает переход к новой модели институционального сопровождения государственной политики в сфере общественного согласия и взаимодействия с гражданским обществом.