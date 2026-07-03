В Казахстане построят еще один завод Anadolu Group

На встрече Президента Касым-Жомарта Токаева с председателем холдинга Anadolu Group Камилем Сулейманом Языджи обсуждены перспективы инвестиционного партнерства и запуск новых проектов
На встрече Президента Касым-Жомарта Токаева с председателем холдинга Anadolu Group Камилем Сулейманом Языджи обсуждались вопросы дальнейшего развития инвестиционного партнерства и запуска новых совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию экспортно ориентированных производств и привлечению новых инвестиций в экономику Казахстана.
Anadolu Group продолжает расширять присутствие в Казахстане
Компании Efes Kazakhstan и Coca-Cola Almaty Bottlers, входящие в состав холдинга Anadolu Group, успешно работают в Казахстане уже много лет. Президент отметил, что они создают новые рабочие места, привлекают инвестиции и обеспечивают значительные налоговые поступления.
За три десятилетия работы в Казахстане Anadolu Group инвестировала около 1 миллиарда долларов, создала более 10 тысяч рабочих мест и построила пять заводов по производству напитков. В настоящее время холдинг начал строительство шестого предприятия в Актюбинской области, вложив в него около 100 миллионов долларов.
Перспективы дальнейшего сотрудничества
Президент подчеркнул, что Казахстан продолжает курс на диверсификацию экономики, модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью. Стороны выразили заинтересованность в расширении деятельности Anadolu Group в стране. В числе перспективных направлений — реализация экспортно ориентированных проектов в агропромышленном комплексе, развитие новых производств, внедрение современных технологий и инноваций, создание дополнительных рабочих мест и проекты, способствующие устойчивому экономическому росту.
Значение сотрудничества
Расширение сотрудничества с крупными международными инвесторами остается ключевым направлением экономической политики Казахстана. Новые производственные проекты способствуют привлечению долгосрочных инвестиций, созданию рабочих мест, развитию экспорта и укреплению позиций страны как регионального центра промышленного производства.