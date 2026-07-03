В Казахстане построят еще один завод Anadolu Group

За три десятилетия работы в Казахстане Anadolu Group инвестировала около 1 миллиарда долларов, создала более 10 тысяч рабочих мест и построила пять заводов по производству напитков. В настоящее время холдинг начал строительство шестого предприятия в Актюбинской области, вложив в него около 100 миллионов долларов.