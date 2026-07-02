Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совбезе выдвинули новое предложение по контролю за мигрантами: что известно

Медведев: Биометрию для мигрантов на границе нужно распространить на всю Россию.

Источник: Комсомольская правда

Систему идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрии в пунктах пропуска на границе нужно распространить на всю территорию страны. Об этом на заседании комиссии заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что на мероприятии обсуждалось создание системы идентификации мигрантов по биометрии в пунктах пропуска через госграницу.

«Важно распространить этот опыт на всю территорию нашей страны, а также обеспечить учет и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных граждан», — написал политик в своем канале на платформе «Макс».

Также Медведев напомнил, что с декабря 2024 года в московских аэропортах, а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области проводится эксперимент по биометрии для иностранцев. И этот опыт оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля.

Как писал сайт KP.RU, 2 июля зампред Совбеза РФ провел заседание комиссии по миграционной политике в стране. На встрече среди прочего обсуждались вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше