В Совбезе выдвинули новое предложение по контролю за мигрантами: что известно

Систему идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрии в пунктах пропуска на границе нужно распространить на всю территорию страны. Об этом на заседании комиссии заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что на мероприятии обсуждалось создание системы идентификации мигрантов по биометрии в пунктах пропуска через госграницу.
«Важно распространить этот опыт на всю территорию нашей страны, а также обеспечить учет и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных граждан», — написал политик в своем канале на платформе «Макс».
Также Медведев напомнил, что с декабря 2024 года в московских аэропортах, а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области проводится эксперимент по биометрии для иностранцев. И этот опыт оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля.
Как писал сайт KP.RU, 2 июля зампред Совбеза РФ провел заседание комиссии по миграционной политике в стране. На встрече среди прочего обсуждались вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов.