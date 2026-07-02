В Совбезе выдвинули новое предложение по контролю за мигрантами: что известно

Также Медведев напомнил, что с декабря 2024 года в московских аэропортах, а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области проводится эксперимент по биометрии для иностранцев. И этот опыт оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля.