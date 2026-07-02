«Наиболее непростая ситуация»: Аксёнов пообещал поддержку северу Крыма

Аксёнов также отметил, что система противодействия беспилотным атакам на полуострове постоянно совершенствуется. По его словам, хотя противник тестирует на Крыме новые технологии ведения дроновой войны, на совещаниях с дежурными службами уже определены основные направления работы. Власти Крыма держат ситуацию под контролем и готовы оперативно реагировать на новые вызовы. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Все меры поддержки будут разработаны в ближайшее время с учётом реальных потребностей людей и бизнеса.