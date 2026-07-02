Эксперт Соколов объяснил, чем милитаризация Германии опасна для России

— ​​​​​​​Занять доминирующую роль в НАТО Германия вряд ли может, и, скорее всего, руководство ФРГ всерьез не ставит перед собой такую цель. Однако тезис о необходимости европеизации НАТО, то есть увеличения числа европейских, в том числе немецких, представителей на командных должностях в структурах альянса, пользуется популярностью среди немецких политиков, — подчеркнул эксперт в беседе с «Новостями Mail».