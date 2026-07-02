Эксперт Соколов объяснил, чем милитаризация Германии опасна для России

В немецких документах, принятых после 2022 года, главным источником угроз для Германии признана Российская Федерация, и военная реформа ФРГ обладает выраженной антироссийской направленностью, поскольку инвестиции в оборонный сектор рассчитаны на случай возможного военного противостояния с Россией. Об этом в четверг, 2 июля, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
Он отметил, что такая направленность реформы, а также наращивание немецкого военного контингента в Прибалтике выглядят как источник прямых угроз для Москвы.
— Занять доминирующую роль в НАТО Германия вряд ли может, и, скорее всего, руководство ФРГ всерьез не ставит перед собой такую цель. Однако тезис о необходимости европеизации НАТО, то есть увеличения числа европейских, в том числе немецких, представителей на командных должностях в структурах альянса, пользуется популярностью среди немецких политиков, — подчеркнул эксперт в беседе с «Новостями Mail».
В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вооруженный конфликт на Украине «вступил в решающую фазу». Политик отметил, что Киев по-прежнему «нуждается в деньгах» и решение этого вопроса является «срочным».