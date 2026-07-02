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Медведев: Финляндия вошла в список целей для российского ядерного оружия

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, это произошло после того, как финские власти сняли запрет на ввоз ядерного оружия.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия оказалась в списке целей для нанесения потенциальных ударов ядерным оружием после снятия запрета на его ввоз.

«Финляндия сняла запрет на ввоз ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Всего лишь одну маленькую вещь: их страна теперь в списке целей для российского ядерного оружия. Возрадуйся, Финляндия, ты достигла пика безопасности!» — написал Медведев в X.

17 июня парламент Финляндии одобрил предложенный правительством республики законопроект, разрешающий ввозить на территорию страны ядерное оружие.

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