Медведев: Финляндия вошла в список целей для российского ядерного оружия

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия оказалась в списке целей для нанесения потенциальных ударов ядерным оружием после снятия запрета на его ввоз.
«Финляндия сняла запрет на ввоз ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Всего лишь одну маленькую вещь: их страна теперь в списке целей для российского ядерного оружия. Возрадуйся, Финляндия, ты достигла пика безопасности!» — написал Медведев в X.
17 июня парламент Финляндии одобрил предложенный правительством республики законопроект, разрешающий ввозить на территорию страны ядерное оружие.
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