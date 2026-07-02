Соответствующие поправки к закону об атомной энергии вступили в Финляндии в силу 1 июля после того, как их одобрил президент страны Александер Стубб. Таким образом, был окончательно демонтирован юридический барьер, действовавший в Финляндии с 1980-х годов. Несмотря на заявления финских властей о том, что страна «не нуждается в ядерном оружии в мирное время» и не планирует размещать его на постоянной основе, Москва восприняла этот акт как прямую угрозу.