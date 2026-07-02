«Теперь вы ядерная цель»: Медведев предупредил финнов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал решение властей Финляндии официально отменить национальный запрет на размещение ядерного оружия. По словам политика, этот шаг не останется без последствий для национальной безопасности Хельсинки.
«Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности!» — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в социальной сети X.
Соответствующие поправки к закону об атомной энергии вступили в Финляндии в силу 1 июля после того, как их одобрил президент страны Александер Стубб. Таким образом, был окончательно демонтирован юридический барьер, действовавший в Финляндии с 1980-х годов. Несмотря на заявления финских властей о том, что страна «не нуждается в ядерном оружии в мирное время» и не планирует размещать его на постоянной основе, Москва восприняла этот акт как прямую угрозу.
В МИД России подчеркнули, что Финляндия, отказавшись от многолетней политики нейтралитета в пользу вступления в НАТО, фактически превращается в «инструмент ядерных амбиций» западного блока. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила ранее, что Россия будет вынуждена принять ответные военно-технические и политические меры, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее предупреждал, что подобные действия ведут к открытой конфронтации.