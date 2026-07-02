Журова считает, что рекорды Овечкина в НХЛ смогут побить только роботы

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».
«Думаю, он хочет максимально надолго сохранить свою спортивную карьеру, чтобы с флагом и гимном съездить на Олимпиаду и стать чемпионом. Ну и забить такое количество шайб, чтобы в этом веке никто не смог этого сделать! Только если будут играть роботы», — приводит её слова СЭ.
Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» до 2027 года. По новому соглашению россиянин получит $4,25 млн.
Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. 40-летний форвард три раза признавался самым ценным игроком регулярки, три раза выигрывал «Тед Линдсей Эворд» и «Морис Ришар Трофи». Кроме того, россиянин является обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
Ранее в НХЛ назвали потрясающей новость о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном».