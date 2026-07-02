Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова считает, что рекорды Овечкина в НХЛ смогут побить только роботы

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».

«Думаю, он хочет максимально надолго сохранить свою спортивную карьеру, чтобы с флагом и гимном съездить на Олимпиаду и стать чемпионом. Ну и забить такое количество шайб, чтобы в этом веке никто не смог этого сделать! Только если будут играть роботы», — приводит её слова СЭ.

Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» до 2027 года. По новому соглашению россиянин получит $4,25 млн.

Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. 40-летний форвард три раза признавался самым ценным игроком регулярки, три раза выигрывал «Тед Линдсей Эворд» и «Морис Ришар Трофи». Кроме того, россиянин является обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

Ранее в НХЛ назвали потрясающей новость о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше