Журова считает, что рекорды Овечкина в НХЛ смогут побить только роботы

«Думаю, он хочет максимально надолго сохранить свою спортивную карьеру, чтобы с флагом и гимном съездить на Олимпиаду и стать чемпионом. Ну и забить такое количество шайб, чтобы в этом веке никто не смог этого сделать! Только если будут играть роботы», — приводит её слова СЭ.