Кабмин разрешил оборот бензина «Евро-3» до конца 2026 года

В России разрешили отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса «Евро-3». Его оборот одобрило правительство РФ. Документ опубликован кабмином.
Отмечается, что оборот бензина «Евро-3» разрешен до конца 2026 года. Под действие постановления подпадают НПЗ, заключившие соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с Минэнерго до июня 2019 года.
«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение… бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм», — уточняется в документе.
В Индии тем временем предложили помочь России в ситуации с топливом. Нью-Дели отметил, что готов оказать поддержку рынку, если это будет необходимо.