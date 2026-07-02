Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин разрешил оборот бензина «Евро-3» до конца 2026 года

Российское правительство одобрило оборот бензина «Евро-3» для повышения надежности обеспечения топливом.

Источник: Комсомольская правда

В России разрешили отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса «Евро-3». Его оборот одобрило правительство РФ. Документ опубликован кабмином.

Отмечается, что оборот бензина «Евро-3» разрешен до конца 2026 года. Под действие постановления подпадают НПЗ, заключившие соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с Минэнерго до июня 2019 года.

«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение… бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм», — уточняется в документе.

В Индии тем временем предложили помочь России в ситуации с топливом. Нью-Дели отметил, что готов оказать поддержку рынку, если это будет необходимо.