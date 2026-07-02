Кабмин разрешил оборот бензина «Евро-3» до конца 2026 года

«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение… бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм», — уточняется в документе.