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В ЛНР госпитализированы 9 человек из-за удара БПЛА по маршрутке в Лисичанске

В ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске.

В ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжёлом состоянии», — заявил он.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские военные атаковали городской автобус в Лисичанске, пострадали 12 человек.

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