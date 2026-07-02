Фидан заявил, что в Казани передал Путину послания от Эрдогана

Он отметил, что Анкара считает крайне важным поддерживать прямой диалог с Москвой и использует контакты на высшем уровне для обмена мнениями по ключевым международным вопросам. По его словам, такие контакты позволяют руководству Турции лучше понимать позиции сторон.