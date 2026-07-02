Фидан заявил, что в Казани передал Путину послания от Эрдогана

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся 17 июля в Казани на полях саммита Россия — АСЕАН, передал ему послания от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Я передал послания Путину от Эрдогана, в том числе касающиеся ситуации на Украине и других региональных вопросов», — сообщил министр в интервью CNN Türk.
Он отметил, что Анкара считает крайне важным поддерживать прямой диалог с Москвой и использует контакты на высшем уровне для обмена мнениями по ключевым международным вопросам. По его словам, такие контакты позволяют руководству Турции лучше понимать позиции сторон.
Фидан добавил, что во время переговоров с Путиным получил от него сигналы по урегулированию ситуации на Украине, в том числе касающиеся договоренностей в Анкоридже.
Ранее Фидан заявил, что Эрдоган находится в постоянном контакте с Путиным.