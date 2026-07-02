Набиуллина: в Центробанке видят пространство для снижения ключевой ставки

«Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно, есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки», — сказала она ИС «Вести».