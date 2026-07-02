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Набиуллина: в Центробанке видят пространство для снижения ключевой ставки

Центробанк видит возможность для снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк видит возможность для снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно, есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки», — сказала она ИС «Вести».

Набиуллина уточнила, что на темпы снижения ставки будет влиять развитие ситуации.

Также Набиуллина перечислила ключевые факторы, определяющие курс рубля. Среди них — динамика экспорта и импорта, а также жёсткость денежно-кредитной политики.

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