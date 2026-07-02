МИД Турции заявил, что стране нужен постоянный диалог с РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стране нужно поддерживать постоянный диалог с Россией.
Фидан сказал, что только открытые каналы связи позволяют обсуждать кризисы и искать пути их урегулирования.
Москва и Анкара обсуждают широкий круг вопросов, среди которых украинский конфликт и торгово-экономическое взаимодействие двух государств, сказал министр.
Турецкий политик также сказал, что считает Китай «неостановимой суперсилой».
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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.Читать дальше