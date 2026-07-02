Мишина — о четверном выбросе: на старом уже не выехать

«Сейчас самое время пробовать новое, потому что на старом уже не выехать. Не знаю, насколько на пользу пошёл нам прошлый сезон, но сейчас идёт перезагрузка. И, может, всё, что произошло, было необходимо», — приводит её слова пресс-служба ФФККР.