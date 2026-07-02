Мишина — о четверном выбросе: на старом уже не выехать

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, высказалась об усложнении контента.
«Сейчас самое время пробовать новое, потому что на старом уже не выехать. Не знаю, насколько на пользу пошёл нам прошлый сезон, но сейчас идёт перезагрузка. И, может, всё, что произошло, было необходимо», — приводит её слова пресс-служба ФФККР.
Фигуристка заявила, что они с Галлямовым будут учить четверной выброс.
«Но сейчас такие правила, что непонятно, что лучше — прыгнуть тройной лутц или накатывать программы с интересными фишечками, делая акцент на компоненты. Надо смотреть, что будут делать другие», — добавила она.
Мишина и Галлямов — бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и турнире пар, чемпионы мира, Европы, трёхкратные чемпионы России.
Ранее Мишина рассказала, как Галлямов отреагировал на новость о том, что она выходит замуж.