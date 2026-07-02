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Медведев: Финляндия решением по ЯО ставит себя на карту ответных целей

Финское руководство снятием запрета на размещение ядерного оружия поставило свою страну на карту целей для ядерного оружия России, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Финское руководство снятием запрета на размещение ядерного оружия поставило свою страну на карту целей для ядерного оружия России, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности!» — подчеркнул он в Х.

Ранее российский посол в Швеции Сергей Беляев заявил RT, что, если иностранное ядерное оружие окажется на новых территориях рядом с Россией, Москва примет все меры, чтобы защитить себя.

Напомним, с 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия.

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