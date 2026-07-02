Симон превзошёл достижение Касильяса на чемпионатах мира по футболу

Вратарь сборной Испании Унаи Симон превзошёл достижение Икера Касильяса на чемпионатах мира по футболу.
Об этом сообщает MisterChip.
2 июля Симон вышел в старте на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Австрией.
На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу испанцев. Таким образом, Симон обогнал Касильяса по количеству минут без пропущенных голов на мундиале (476).
Рекордсменом по этому показателю является итальянец Вальтер Дзенга — 517 минут.
Ранее Ямаль и Кубарси повторили рекорд Пеле и Алтафини на ЧМ спустя 68 лет.