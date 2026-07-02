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Симон превзошёл достижение Касильяса на чемпионатах мира по футболу

Вратарь сборной Испании Унаи Симон превзошёл достижение Икера Касильяса на чемпионатах мира по футболу.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон превзошёл достижение Икера Касильяса на чемпионатах мира по футболу.

Об этом сообщает MisterChip.

2 июля Симон вышел в старте на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Австрией.

На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу испанцев. Таким образом, Симон обогнал Касильяса по количеству минут без пропущенных голов на мундиале (476).

Рекордсменом по этому показателю является итальянец Вальтер Дзенга — 517 минут.

Ранее Ямаль и Кубарси повторили рекорд Пеле и Алтафини на ЧМ спустя 68 лет.