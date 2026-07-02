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Дмитриев: Мерц на фоне низкого рейтинга может полностью изменить провальный курс

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя низкий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что он может «полностью изменить провальный курс» властей Германии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя низкий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что он может «полностью изменить провальный курс» властей Германии.

Дмитриев рассказал, что рейтинг одобрения Мерца упал до рекордно низкого уровня — 13%.

«Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, — это полностью изменить провальный курс, который так ненавидят немцы», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее сообщалось об отказе Мерца уйти в отставку после соответствующих призывов оппозиции, прозвучавших на фоне его рекордно низких рейтингов.

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